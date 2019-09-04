Кабмин внес в Госдуму направленный на борьбу с монополиями законопроект

Кабмин внес в Госдуму направленный на борьбу с монополиями законопроект

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает ввести систему внутреннего контроля за соответствием деятельности предприятия закону о защите конкуренции. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Документ предлагает закрепить в законодательстве само понятие «система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», или «антимонопольный комплаенс». Кроме того, проект определяет порядок организации этого контроля предприятиями и минимальные требования к содержанию их внутренней документации.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность антимонопольного регулирования, создать дополнительные механизмы, стимулирующие хозяйствующих субъектов к принятию мер по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства», — говорится в документе.

По данным правительства, такая система уже используется отдельными предприятиями. Отмечается, что ее внедрение будет учитываться антимонопольным органом, когда он будет определять, к какой категории риска относится предприятие с точки зрения контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.