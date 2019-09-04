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В Кремле прокомментировали переговоры по контракту на С-400 для Индии

Ситуация по контрактам на поставку в Индию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 складывается благоприятно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Обсуждалась и такая чувствительная, но очень важная тема нашего взаимодействия — это элементы военно-технического сотрудничества, интересы наших индийских партнеров большие <...>», — сказал он, приводя детали переговоров Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По словам Пескова, вопрос по контрактам на поставку С-400 затрагивался на встрече.

«Здесь все развивается позитивно», — пояснил он, не приводя каких-либо других подробностей.

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В начале октября прошлого года Москва и Дели подписали контракт на поставку систем С-400. По договору Индия получит пять полковых комплектов российских ЗРК более чем на $5 млрд. Поставки начнутся после 2020 года. Россия уже поставляет свои комплексы в Турцию и Китай.

Теги: Кремль, Индия, С-400, Рособоронэкспорт
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