В Кремле прокомментировали переговоры по контракту на С-400 для Индии

В Кремле прокомментировали переговоры по контракту на С-400 для Индии

Ситуация по контрактам на поставку в Индию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 складывается благоприятно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Обсуждалась и такая чувствительная, но очень важная тема нашего взаимодействия — это элементы военно-технического сотрудничества, интересы наших индийских партнеров большие <...>», — сказал он, приводя детали переговоров Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По словам Пескова, вопрос по контрактам на поставку С-400 затрагивался на встрече.

«Здесь все развивается позитивно», — пояснил он, не приводя каких-либо других подробностей.