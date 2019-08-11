Три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в Бурятии

Три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в Бурятии

В Кабанском районе Бурятии в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом погибли три человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги.

ЧП произошло на участке Слюдянка-2 — Улан-Удэ, в районе станции Боярский, на регулируемом железнодорожном переезде в 11:05 (6:05 мск). Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось — расстояние было недостаточным. В результате аварии водитель автомобиля и два пассажира погибли на месте.

В связи с происшествием ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 72 сообщением Северобайкальск — Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе. На месте происшествия работает комиссия ВСЖД.

Утром 10 августа на 74-м км внутренней стороны МКАД столкнулось пять автомобилей. Источник «РИА Новости» сообщал о четверых пострадавших. По его словам, после столкновения одна из машин въехала в пустую остановку общественного транспорта. В результате также было затруднено движение на этом участке дороги.