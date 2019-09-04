Синоптик предупредил москвичей о сильных дождях

В Москве в среду вечером, как ожидается, начнется дождь, который продлится до вечера 5 сентября, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Дождь начнется 4 сентября около 19–20 часов по московскому времени и станет сильнее к полуночи. Линия атмосферного фронта протянулась через Волоколамск, грозовые и дождевые тучи уже почти подошли к границам самой Москвы», — сказал он.

По словам синоптика, в ночь с 4 на 5 сентября пройдут короткие, местами ливневые дожди. Грозы и сильного ветра не ожидается. За 12–15 часов в Москве и области выпадет около 10% от месячной нормы осадков.

Днем 5 сентября дождь приобретет очаговый характер. Температура воздуха упадет до климатической нормы сентября — плюс 18 градусов, отметил Тишковец.

Ранее в столице и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы.



