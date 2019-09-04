В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень опасности из-за дождя и грозы. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра России.

Желтый уровень предполагает «потенциально опасную погоду». В Подмосковье период предупреждений начнется с 15:00 мск 4 сентября, а в Москве с 21:00 этого дня. Оба они будут действовать до 21:00 мск 5 сентября. В Москве ожидаются кратковременные дожди. В Московской области местами может пройти гроза.

Синоптики ранее спрогнозировали, что бабье лето — период теплой сухой погоды осенью — в Москве и большинстве областей Центрального федерального округа наступит после середины сентября.