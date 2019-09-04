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Бизнес ,  
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СМИ узнали о тестировании Amazon системы оплаты товаров жестами
Amazon AMZN $1 800,42 +0,07% Купить

Американская компания Amazon начала тестировать систему идентификации покупателей по рисунку на ладони, сообщает издание The New York Post. 

По данным газеты, компания свяжет биометрические данные клиентов с их аккаунтами и платежными данными, что позволит им расплачиваться за товары с помощью жестов. Новая система оплаты будет называться «Орвилл».

Система идентификации, разработанная Amazon, отличается от сканеров отпечатков пальцев на таких устройствах, как iPhone, тем, что не требует от покупателей физического прикосновения руки к поверхности сканирования. Вместо этого система будет использовать компьютерное зрение, чтобы обработать и определить форму, размер и рисунок каждой руки.

Amazon надеется внедрить эту технологию в нескольких принадлежащих ей супермаркетах Whole Foods к началу следующего года и впоследствии распространить на все свои точки в США.

Представитель Amazon отказался комментировать изданию данную информацию.

Теги: Amazon, тестирование, оплата, товары
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