Мантуров назвал «бредом сумасшедшего» слухи о своем переходе в «Ростех»

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал «бредом сумасшедшего» слухи о своем переходе в госкорпорацию «Ростех», сообщает «РИА Новости».

«Что мне комментировать, это бред сумасшедшего написан. О планах это отдельный вообще разговор. Я выполняю задачи, которые мне ставят, задачи такой мне никто не ставил», — заявил министр. Он также напомнил, что является председателем наблюдательного совета «Ростеха».

О скором переходе Мантурова сообщил Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник в Минпромторге. В тексте публикации говорилось, что в сентябре министр покинет ведомство и станет новым главой «Ростеха».

Ранее Мантуров описал желаемые параметры российского сверхзвукового бизнес-джета. По мнению министра, он должен быть компактным, а также способным лететь на скорости 2–3 тыс. км/ч.

Пост генерального директора госкорпорации «Ростех» с 2007 года занимает Сергей Чемезов.