Путин заявил о «красной зоне» демографии на Дальнем Востоке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,42 -0,34 EUR Бирж. 73,18 -0,07 Brent 59,11 +2,36% USD Нал. 66,79 66,06 EUR Нал. 73,59 72,75 USD ЦБ 66,50 -0,41 EUR ЦБ 73,06 -0,14 EUR/USD 1,1018 +0,0048 BTC/USD Бирж. 10 543,76 -97,24 IMOEX 2 794,62 +0,74% RTSI 1 325,45 +1,68% DJIA 26 118,02 —% Nasdaq 7 874,16 —%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,29%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+40,32%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (+1,56%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,29%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+40,32%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (+1,56%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 66,5 (-0,41) Quote, 14:41
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 73,06 (-0,14) Quote, 14:41
Bitcoin вновь стал популярным: повлияет ли это на курс Крипто, 15:06 Работа репортера: 13 лет в профессии, восемь ноутбуков, три диктофона РБК и ASUS, 15:05 Нурмагомедову поставили задачу сбросить 6 кг за два дня Спорт, 15:00 Зеленский отказался подписать закон о химической кастрации педофилов Политика, 14:55 Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции на материковый Китай Политика, 14:52 Путин заявил о «красной зоне» демографии на Дальнем Востоке Общество, 14:50 Власти городов с самым грязным воздухом ответили на данные Минприроды Общество, 14:45 Социологи выяснили готовность россиян к взаимодействию с роботами Общество, 14:44 Роскачество дало рекомендации по выбору качественной рыбы и икры Общество, 14:42 Почему строительная отрасль уже не поднимется на прежний уровень Pro, 14:38 Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен получит штраф за новый мотор Спорт, 14:34 10 мифов про женщин и автомобили РБК и Subaru, 14:32 Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Политика, 14:28 Костин назвал возможную долю ВТБ в «Ростелекоме» Бизнес, 14:17
ВЭФ-2019 ,  
0 
Путин заявил о «красной зоне» демографии на Дальнем Востоке

Численность населения на Дальнем Востоке продолжает снижаться, несмотря на рост числа тех, кто приезжает в регион. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по проблемам развития региона, передает «РИА Новости».

По его словам, численность населения является одним из важнейших индикаторов экономического развития и эффективности государственных программ.

«Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне», — сказал Путин. «Тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше тех, кто приезжает. Правда, приток растет — это очевидный факт, это статистика», — добавил он, указав, что приток населения еще не перекрывает отрицательную динамику.

Чтобы ситуация изменилась, местные власти должны уделять больше внимания проблемам здравоохранения, обеспеченности жильем и сфере образования, считает глава государства. После этого он предложил членам Госсовета поговорить «не о том, что сделано, а о том, что еще предстоит сделать» или что не удается сделать» (цитаты по ТАСС).

Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Ранее в ходе заседания Госсовета президент назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.

Теги: Владимир Путин, демография, Дальний Восток
Материалы по теме
Индия сочла перспективной отправку рабочей силы на Дальний Восток России
Экономика
Минтранс предложил выделить на авиарейсы на Дальний Восток ₽2,5 млрд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter