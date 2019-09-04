Путин заявил о «красной зоне» демографии на Дальнем Востоке

Численность населения на Дальнем Востоке продолжает снижаться, несмотря на рост числа тех, кто приезжает в регион. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по проблемам развития региона, передает «РИА Новости».

По его словам, численность населения является одним из важнейших индикаторов экономического развития и эффективности государственных программ.

«Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне», — сказал Путин. «Тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше тех, кто приезжает. Правда, приток растет — это очевидный факт, это статистика», — добавил он, указав, что приток населения еще не перекрывает отрицательную динамику.

Чтобы ситуация изменилась, местные власти должны уделять больше внимания проблемам здравоохранения, обеспеченности жильем и сфере образования, считает глава государства. После этого он предложил членам Госсовета поговорить «не о том, что сделано, а о том, что еще предстоит сделать» или что не удается сделать» (цитаты по ТАСС).