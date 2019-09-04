Зеленский отказался подписать закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную раду законопроект о химической кастрации и открытом реестре педофилов. Информация об этом содержится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Проект закона предусматривает применение принудительной химической кастрации в случае изнасилования лица младше 14 лет. Процедура химической кастрации заключается во введении осужденному в возрасте от 18 до 65 лет антиандрогенных препаратов для снижения либидо и сексуальной активности.

Согласно пояснительной записке, предлагается ужесточить наказание за изнасилование несовершеннолетних группой лиц — с 12 до 15 лет тюрьмы. За развращение человека до 16 лет осужденного могут лишить свободы до пяти лет. Также в законопроекте предлагается правительству в двухмесячный срок создать открытый реестр осужденных за педофилию.

Законопроект 11 июля приняла Верховная рада, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал его 19 июля. Закон был направлен на подпись Владимиру Зеленскому 22 июля.