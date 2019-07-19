Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних. Об этом говорится на сайте парламента.

Верховная рада приняла закон 11 июля. Теперь его должны направить на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Документом вносится ряд изменений в Уголовный кодекс Украины.

Так, законом предусмотрено введение наказания в виде принудительной химической кастрации в случае изнасилования ребенка до 14 лет. Уточняется, что данная мера не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 и свыше 65 лет.

Согласно документу, кастрация будет проводиться путем введения антиандрогенных препаратов, уменьшающих либидо и сексуальную активность.

Срок наказание за изнасилование несовершеннолетних, совершенное группой лиц, увеличится с 12 до 15 лет. При этом развращение лица до 16 лет будет караться лишением свободы до пяти лет.