В Ангарске при хлопке газа пострадали три человека

В Ангарске при хлопке газа пострадали три человека

В Иркутской области при хлопке газа пострадали три человека, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент случился в пятиэтажном доме в Ангарске. «Хлопок газовоздушной смеси произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Погибших нет, три человека получили ожоги», — заявил собеседник агентства.

«Люди, которые находились в квартире, объяснили, что во время приготовления пищи произошел хлопок газовой плиты. Сами люди не пострадали, их осмотрели медики, от госпитализации они отказались. Нарушения строительной конструкции дома не произошло», — уточнили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По информации ТАСС, возгорания не последовало, несущие конструкции дома не повреждены, в квартире разбиты окна. Пострадавшие получили незначительные увечья и отказались от госпитализации.

12 августа на юге Москвы произошел хлопок газа. В результате аварии обрушилась часть стены пятиэтажного здания, за медицинской помощью никто не обращался.