В театре назвали дату и место похорон актрисы Зинаиды Славиной

Актрису Зинаиду Славину похоронят на Николо-Архангельском кладбище под Москвой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра «Содружество актеров Таганки».

Актриса скончалась 3 сентября на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится 6 сентября в театре.

Зинаида Славина более 25 лет оставалась ведущей актрисой Театра на Таганке. В 1993 году после раскола она с частью труппы перешла в новый театр «Содружество актеров Таганки». Имела звание народной артистки РСФСР. В кино известна своей главной ролью в полнометражном дебюте Сергея Соловьева «Егор Булычов и другие».