Умерла актриса Театра на Таганке Зинаида Славина

На 80-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Об этом сообщили РБК в пресс-службе театра «Содружество актеров Таганки».

«Связывались около часа назад с Борисом Сергеевичем — супругом, он подтвердил, в три часа ночи она умерла. Панихида точно будем в нашем театре», — пояснили в пресс-службе.

В театре отметили, что Славина скончалась после продолжительной болезни. Дата и место ее похорон пока неизвестны.

Зинаида Славина родилась в Петергофе в 1940 году, в 1964-м окончила Щукинское училище. Она сыграла главную роль в студенческом спектакле «Добрый человек из Сезуана», который одновременно стал первым спектаклем Театра на Таганке под руководством Юрия Любимова. Более 25 лет оставалась ведущей актрисой театра. В 1993 году после раскола она с частью труппы перешла в новый театр «Содружество актеров Таганки». Славина много снималась в кино, в основном в эпизодах, но среди ее экранных работ есть и одна из главных ролей в полнометражном дебюте Сергея Соловьева «Егор Булычов и другие».