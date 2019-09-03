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Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,29%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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В Ставропольском крае обнаружили место падения штурмовика Су-25

Поисковый самолет обнаружил место падения штурмовика Су-25, продолжаются поиски летчиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Вертолет обнаружил с воздуха место падения самолета Су-25 — ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС уточнил, что парашюты летчиков с вертолета замечены не были и что к месту падения движется наземный поисково-спасательный отряд.

Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение 3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае. Оружия на борту не было. Оба пилота катапультировались во время аварии, в настоящий момент продолжаются их поиски.

Су-25 предназначен для оказания поддержки сухопутным войскам во время боя. Он способен уничтожать малоразмерные подвижные и неподвижные объекты. Модификация Су-25УБ является учебно-боевой.

Теги: Северный Кавказ, военная авиация, штурмовик, падение
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