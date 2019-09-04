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АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Экономика ,  
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Индия сочла перспективной отправку рабочей силы на Дальний Восток России

Нью-Дели изучает возможность экспорта рабочей силы на Дальний Восток, заявил министр иностранных дел Индии Виджай Гокхале на брифинге в рамках Восточного экономического форума 2 сентября.

«Мы рассматриваем возможность отправки людей с определенными навыками в тех сферах, где существует нехватка рабочей силы. Вопрос не ограничивается Дальним Востоком России, но это одно из мест, где мы сейчас видим хорошие перспективы», — сказал он.

Глава индийского ведомства отметил, что переговоры по этому вопросу между Москвой и Нью-Дели находятся на начальном этапе и для его продвижения необходимо заключить соответствующее соглашение о миграции.

«Мы пока не находимся на стадии его немедленного осуществления, но я могу сказать, что мы получили обнадеживающий ответ от российской стороны. Мы приступим к его изучению после завершения своего визита. Этому вопросу будет отдаваться приоритет», — добавил Гокхале.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились 4 сентября на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с целью содействия ускоренному экономическому развитию Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества.

Теги: Индия, трудовые мигранты, Дальний Восток
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