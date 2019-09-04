Сбербанк выберет 25 стартапов для своей экосистемы

Сбербанк совместно с 500 Startups во второй раз запускает совместный акселератор для ИТ-проектов. Организаторы отберут 25 проектов, наиболее интересных для экосистемы Сбербанка, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Участие в конкурсе проектов могут принять российские проекты с уже имеющимся юридическим лицом. «Проекты с лучшими промежуточными результатами участия в программе смогут получить не только инвестиции от Сбербанка — 6 млн руб. в виде конвертируемого займа, с дальнейшей конвертацией в 5% уставного капитала стартапа, но и возможность сотрудничества с крупнейшими игроками рынка», — говорится в сообщении.

По словам первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса, на участие в первой волне отбора заявки подавали 800 компаний.

В экосистему Сбербанка входят нефинансовые сервисы, зачастую построенные в виде совместных предприятий с крупными игроками отрасли. Всего банк включает в нее 30 компаний.