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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Эксперт Роскачества предупредила об опасности сухих завтраков для детей

Сухие завтраки с высоким содержанием сахара могут навредить здоровью ребенка, утверждает эксперт, опрошенный Роскачеством. Заменить полноценный прием пищи они не могут. Диетолог-эндокринолог Наталья Фадеева напомнила, что завтрак должен давать человеку около 25% от суточной нормы калорий. Ежедневный и полноценный завтрак повышает работоспособность и предотвращает появление лишнего веса.

Детям на завтрак родители зачастую дают такие продукты, как шоколадные шарики, хлопья, звездочки. Однако это крайний вариант, на тот случай, если времени на полноценную готовку нет. «Основные минусы готовых завтраков — это высокое содержание сахара. После такой еды резко повышается уровень глюкозы в крови и начинает активно вырабатываться инсулин. Как результат регулярное употребление сухих завтраков может способствовать развитию сахарного диабета, ожирения, спровоцировать аллергические реакции и нарушения работы кишечника», — предупредила Фадеева. Давать сухие завтраки ребенку можно не чаще пары раз в неделю.

При покупке готовых завтраков организация рекомендует отдавать предпочтение тем, в которых больше клетчатки — к примеру, быстроготовящимся кашам. Однако качество такого завтрака тоже будет ниже традиционного, поскольку измельченное зерно теряет часть полезных свойств.

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Теги: Роскачество, продукты, еда, завтрак
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