С Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек из-за пожара

С Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек из-за пожара

В Москве из-за пожара из здания Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о задымлении в здании Казанского вокзала поступило в 16:14 мск, говорится в сообщении Центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС.

Установлено, что возгорание произошло в подземном переходе под Рязанским проездом, его площадь составила 5 кв. м. В результате дым затянуло в здание вокзала. Пожар ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений, людей из здания вывели.

3 августа в центре Москвы загорелось выселенное здание по ул. Дубининская, 41. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м, его удалось ликвидировать менее чем за пять часов. В тушении принимали участие 80 пожарных, 17 пожарных машин и два вертолета. Пострадавших от пожара нет.