В Санкт-Петербурге произошел пожар на крыше дельфинария

В Петербургском дельфинарии произошел пожар, сообщил РБК начальник управления информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по городу Андрей Литовка.

«Горела деревянная обшивка воздуховода на кровле здания. Площадь пожара два квадратных метра. До прибытия пожарного подразделения были эвакуированы 20 человек. Никто не пострадал. Пожар ликвидирован», — сказал Литовка.

Видео: spb_today / VK

Дельфинарий находится на Константиновском проспекте в Петроградском районе.

В мае в Севастополе спасатели эвакуировали двух дельфинов в безопасный водоем из-за пожара на крыше здания, в котором находились торговые павильоны сувенирной продукции и дельфинарий. Площадь возгорания составила 110 кв. м.

