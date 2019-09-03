В Балтийском море начались военные учения НАТО Northern Coasts

Военные учения НАТО Northern Coasts с участием 3 тыс. военнослужащих и 40 кораблей из 18 стран стартовали в Балтийском море. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Учения проводятся в районе Датских проливов, соединяющих Балтийское и Северное моря. По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, слова которой цитируются на сайте альянса, в текущем году учения проходят в 13-й раз.

Лунгеску считает, что обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась «после незаконной аннексии Россией Крыма и наращивания российского военного потенциала». Официальный представитель НАТО добавила, что эти маневры альянса являются ответными на наращивание российской армии в воздушном и морском пространстве. В приграничных районах с Россией в Прибалтике и Польше альянс развернул более 4,5 тыс. военнослужащих.

С 9 по 21 июня в Балтийском море прошли военные учения Baltops-2019. В них приняли участие 18 стран — членов НАТО и партнеров альянса. В текущем году в маневрах участвовали 8,6 тыс. военнослужащих, 50 кораблей, 36 самолетов и вертолетов. Как заявляли в НАТО, учения провели с целью демонстрации сил альянса работать вместе и защищаться от любого противника.

На фоне учений военных НАТО российские военные провели стрельбы в Балтийском море. В частности, в учениях были задействованы корветы «Бойкий» и «Стойкий», малые ракетные корабли «Серпухов», «Зеленый Дол», «Ливень», «Пассат», а также противолодочный корабль «Алексин».