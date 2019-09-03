Движение поездов на рыжей ветке столичного метро восстановили после сбоя

Движение поездов на рыжей ветке столичного метро восстановили после сбоя

Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от станции «Октябрьская» до станции «Китай-город» в Московском метрополитене восстановили после сбоя. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график», — говорится в сообщении.

Что стало причиной сбоя, не уточняется.

Ранее в Twitter подземки опубликовали сообщение об отсутствии движения поездов от «Октябрьской до «Китай-города». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.