Корпус ВШЭ в Москве эвакуировали из-за письма о минировании

Корпус Высшей школы экономики на Мясницкой улице в Москве экстренно эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе университета.

Письмо о заложенном взрывном устройстве в здании на улице Мясницкой, дом 11 поступило на электронный адрес ВШЭ в 10:13 мск. Уточняется, что по данному адресу находится приемная комиссия университета.

«Всего были эвакуированы около 300 человек. Эвакуация прошла в штатном режиме, пострадавших нет», — добавили в вузе. В настоящее время работа специальных служб завершена, сообщение о заложенном взрывном устройстве не подтвердилось, уточнили в ВШЭ.

В то же время в управлении МВД по Москве РБК заявили, что им не поступала информации о минировании здания университета. «У нас таких заявок не было», — сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

8 июля столичные экстренные службы получили информацию об угрозе взрывов в посольстве США на Новинском бульваре и высотке на Кудринской площади в Москве. Угрозы взрывов тогда оказались ложными.