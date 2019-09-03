Полиция Берлина показала фото предполагаемого убийцы гражданина Грузии

Полиция Берлина опубликовала фото мужчины, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии. Столичные правоохранительные органы рассчитывают получить новую информацию от очевидцев преступления, говорится на сайте полицейского управления.

В пятницу, 23 августа, в 11:55 в берлинском районе Моабит был застрелен мужчина в возрасте 40 лет, гражданин Грузии. Полиция считает, что подозреваемый подъехал к жертве на велосипеде и произвел несколько выстрелов. Потерпевший скончался на месте. Убийца был задержан полицией неподалеку от места преступления в тот же день. По данным берлинской прокуратуры, подозреваемый имеет российское гражданство.

К фото предполагаемого убийцы также прилагаются снимки велосипеда и электросамоката, на которых он пытался скрыться.

В расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. По данным Berliner Kurier, он работал в антитеррористическом департаменте МВД Грузии до того, как переехал в Германию. Расследователи считают, что убийство Хангошвили может быть связано с военной операцией в ущелье Лопота 2012 года, где грузинский спецназ преследовал дагестанских боевиков.