На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой движения поездов

Интервалы движения поездов на одном из участков Таганско-Краснопресненской линии метро были кратковременно увеличены для проверки оборудования. Об этом заявили РБК в пресс-службе Московского метрополитена.

В настоящее время поезда на фиолетовой ветке курсируют в штатном режиме. «Таков порядок: для обеспечения безопасности перевозок при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов. Сейчас движение в графике», — уточнили в подземке.

«Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что на линии произошел сбой в работе электрооборудования в тоннеле между станциями «Текстильщики» и «Волгоградский проспект».

В конце июля сбой на Таганско-Краснопресненской линии произошел из-за падения человека на пути. Тогда пассажиры сообщали, что на фиолетовой ветке со станции «Сходненская» в сторону центра поезда следуют с интервалом до десяти минут.