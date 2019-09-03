Познер назвал советского человека «своего рода уродом»

Телеведущий Владимир Познер заявил, что советская эпоха негативно повлияла на россиян, поскольку она породила своеобразного «урода» — советского человека. Такое мнение журналист выразил в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

«Вот этот советский человек — это был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое. И может быть, это самое главное», — заявил Познер в ответ на вопрос о влиянии СССР на людей.

Кроме прочего, телеведущий рассказал о том, как в студенческие годы со сверстниками он ездил на стройку Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и освоение целины. По словам журналиста, это делалось «от души».

По мнению Познера, советская идеология уничтожила веру в человечество у очень многих, что и стало ее основным «вкладом».

Ранее журналист заявил об отсутствии наличия национальной идеи в России. При этом он отметил, что правда может стать одним из способов сплочения граждан.