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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Познер нашел способ для объединения россиян

Телеведущий Владимир Познер заявил, что россияне могли бы объединиться вокруг правды. Об этом он заявил во время выступления, говорится на сайте ведущего.

«Объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — отметил Познер.

При этом телеведущий считает, что национальной идеи в стране нет. Он добавил, что ее нет и во многих других государствах, в том числе во Франции и Великобритании. В то же время Познер признал, что в США есть подобная идея, которая заключается во всеобщем равенстве и в том, что каждый может стать тем, кем захочет. Однако в настоящее время она «гораздо менее сильна, чем она была когда-то».

Познер напомнил, что в СССР у людей была общая цель — строительство коммунизма, и поначалу многие верили в эту цель. Однако позднее люди осознали, что это неправда. ​«Хорошо бы найти цель, которая бы всех привлекла. Мы бы чувствовали — да, это было бы здорово. Хотя это будет очень трудно, потому что мы ничему не верим. Нам столько раз врали, что мы теперь как бы закрыты», — заметил ведущий.

Ранее президент Владимир Путин утверждал, что в России «нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». Он отмечал, что данная идея «не идеологизирована, не связана с работой партии или какой-то общественной структуры».

Теги: Владимир Познер, Россияне
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