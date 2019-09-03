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Сургутнефтегаз ₽41,97 (+19,44%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных». Об этом украинский лидер написал в Facebook.

Зеленский напомнил, что отменить депутатскую неприкосновенность не удавалось более 20 лет. «Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет «касты неприкосновенных», — заявил Зеленский, добавив, что это «только начало».

Запись в facebook пользователя zelenskiy95

В своем сообщении он поблагодарил партию «Слуга народа», другие фракции и украинцев за поддержку поправок, которые были им внесены в парламент.

Политика
Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность

Во вторник, 3 сентября, Верховная рада приняла президентские поправки в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. «За» проголосовали 373 народных депутата из 404 при необходимом минимуме в 300 голосов. Теперь их можно будет привлечь к уголовной ответственности без согласия Рады. При этом сохранилась норма, позволяющая депутатам не нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Новый закон вступит в силу на Украине в 2020 году.

Теги: Украина, депутатская неприкосновенность, Владимир Зеленский
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