Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных». Об этом украинский лидер написал в Facebook.

Зеленский напомнил, что отменить депутатскую неприкосновенность не удавалось более 20 лет. «Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет «касты неприкосновенных», — заявил Зеленский, добавив, что это «только начало».

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В своем сообщении он поблагодарил партию «Слуга народа», другие фракции и украинцев за поддержку поправок, которые были им внесены в парламент.