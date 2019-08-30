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Общество ,  
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Левада-центр оценил память россиян о теракте в Беслане

Большинство россиян помнят о трагедии в Беслане, происшедшей в 2004 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левады-центра.

По данным опроса, абсолютное большинство россиян знают о событиях в Беслане. О трагедии хорошо известно 48% респондентов, что-то слышали, но не знают подробностей 43% опрошенных. Вместе с тем по сравнению с 2018 годом доля не знающих или забывших о теракте выросла с 6 до 9%.

Больше половины (51%) респондентов заявили, что в гибели заложников виноваты исключительно террористы. Показатель существенно возрос в сравнении с 2014 годом, когда доля россиян, винившая только террористов, составляла 39%.

Фотогалерея 
Захват школы в Беслане. История в фотографиях

Боевики захватили учеников, родителей и преподавателей во время праздничной линейки в школе №1 Беслана 1 сентября 2004 года. Всего в заложниках оказались около 1200 человек. На протяжении трех дней боевики удерживали их в заминированном спортивном зале. В операции по освобождению заложников принимали участие сотрудники российского МВД, Министерства обороны и отряд специального назначения ФСБ. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 168 детей, значительная часть из них погибла при штурме.

В 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил пострадавшим от теракта компенсацию в общей сложности на €2,9 млн. Позже Большая палата ЕСПЧ отклонила запрос российского правительства о пересмотре решения по делу.

Теги: Беслан, теракт, захват заложников, Левада-центр
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