В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

В центре Киева в одном из ресторанов произошла драка между бывшим и новоизбранным депутатами Верховной рады. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в понедельник, 2 августа, в ресторане на Днепровском спуске. По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку. На место прибыла полиция, но депутаты отказались от объяснений.

Медики обнаружили у Алексеева перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по статье 296 УК Украины (хулиганство).

Во вторник, 3 сентября, Верховная рада приняла президентские поправки в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Теперь депутата можно будет привлечь к уголовной ответственности без согласия Рады. При этом сохранилась норма, которая позволяет депутатам не нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.