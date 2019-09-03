Самолет S7 экстренно сел в Якутии из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании S7, направлявшийся из Хабаровска в Новосибирск, экстренно сел в аэропорту Нерюнгри в Якутии. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«При выполнении рейса S7 5238 по маршруту Хабаровск — Новосибирск командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Нерюнгри по причине плохого самочувствия одного из пассажиров», — сообщили РБК в пресс-службе S7.

В авиакомпании добавили, что мужчину обследовали медики. После осмотра он решил продолжить полет. Самолет отправился из Нерюнгри в Новосибирск в 10:19 (4:19 мск).

Во вторник, 3 сентября, экстренно сел в аэропорту Краснодара самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Челябинск — Анталья, по причине плохого самочувствия пассажира. Его передали медикам. Позже самолет продолжил полет в Турцию.

