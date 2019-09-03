На Урале восстановили часть упавшего через два дня после открытия моста

Строителям удалось восстановить часть моста в селе Филькино Свердловской области, который обрушился накануне, пишет Znak. Это произошло через два дня после открытия перехода.

Мост через реку Каква соединяет само село Филькино и несколько домов, отрезанных водой от основной части населенного пункта. Как отмечает Znak, местные жители около двух лет добивались постройки моста, однако власти отказывались, так как эта часть деревни находится в зоне подтопления. Сельчане самостоятельно построили мост, однако первым же подъемом воды его смыло. После того как Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч 1. ст. 293 УК (халатность), местные власти все же решили построить понтонный мост.

Накануне в реке поднялся уровень воды и новый мост также оказался частично разрушен. Власти утверждают, что несмотря на открытие перехода, официально строительство еще не было завершено. «Строительство продолжат после понижения уровня воды в реке. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию мост будет полностью отвечать всем требованиям безопасности», — пообещали в департаменте информационной политики региона.