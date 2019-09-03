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Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию школьников

С началом учебного года Роспотребнадзор дал советы по здоровому питанию школьников. Сообщение с рекомендациями опубликовано на сайте ведомства.

Роспотребнадзор рекомендовал при составлении режима питания учитывать ритмичность протекания физиологических процессов и не забывать про три главных приема пищи — завтрак, обед и ужин.

Еду школьники должны принимать, не торопясь: прием пищи должен длиться не менее 20–30 минут, перекус — 10–15 минут. Для учащихся первой смены предлагается следующий график питания: первый завтрак — 7:00–8:00; второй завтрак — 10:30–11:00, обед — в 13:00–14:00, полдник — в 16:30–17:00, ужин — 19:00–20:00 (последний прием пищи должен быть не позже, чем за полтора часа до сна). Для учеников второй смены: завтрак — 7:00–8:00, обед — 12:00–12:30, полдник — 15:00, ужин — 20:00–20:30. Питание в определенное время помогает организму полноценно усвоить пищу и предохраняет от желудочно-кишечных заболеваний, отмечает Роспотребнадзор.

В питании необходимо учитывать и энергетическую ценность: она должна компенсировать энерготраты ребенка, но при этом и не превышать их. Так, для возраста 7–11 лет энергетическая ценность рациона должна составлять 2300 ккал, 11–14 лет — 2500 ккал, 14–18 лет — до 3000 ккал.

Рацион школьника должен быть сбалансированным и содержать все пищевые компоненты: белки, жиры, углеводы, макро- и микронутриенты. Питание должно быть разнообразным — в него должны входить молочные, мясные, рыбные, яичные блюда, овощи, фрукты, орехи и растительные масла, при этом следует избегать однотипности блюд. Предпочтительными способами приготовления еды являются запекание, варка и приготовление на пару: при щадящей кулинарной обработке сохраняются полезные вещества в продуктах. Приготовление во фритюре или жарку следует ограничить.

Лучше всего готовить блюда из свежих сезонных продуктов или из свежезамороженных ингредиентов, при этом питание преимущественно полуфабрикатами не допускается: подобные блюда перенасыщены солью, животными жирами и ароматизаторами. В рационе их можно использовать редко, но основой домашнего питания должна быть свежеприготовленная пища.

Желательно включить в рацион больше рыбы (не менее двух раз в неделю) и фрукты с овощами (не менее 300–400 г). Так организм ребенка получит необходимые дозы белка и йода, растительную клетчатку и витамины. Важно рассказать школьнику о вреде перекуса сладостями, чипсами и солеными орешками и показать ему здоровую альтернативу, например сухофрукты, орехи.

Так называемые энергетики (энергетические напитки, содержащие кофеин), популярные при подготовке к экзаменам, вредны: сочетание сладкой газированной воды и кофеина губительно воздействует на слизистую оболочку желудка, что может привести к гастриту и язвенной болезни. Также подобные напитки негативно влияют на центральную нервную систему.

Общество
Роспотребнадзор перечислил необходимые для школьников прививки

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список прививок, которые помогают защитить школьников от болезней. В группу риска входят в первую очередь первоклассники, говорится в сообщении, поэтому помимо плановых полученных прививок ребенку необходимо провести ревакцинацию. В списке прививок, которые нужно повторить, находятся вакцины от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа. В Роспотребнадзоре отметили, что своевременная вакцинация может защитить детей от 12 серьезных заболеваний.

Теги: Роспотребнадзор, школьники, питание
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