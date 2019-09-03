Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию школьников

С началом учебного года Роспотребнадзор дал советы по здоровому питанию школьников. Сообщение с рекомендациями опубликовано на сайте ведомства.

Роспотребнадзор рекомендовал при составлении режима питания учитывать ритмичность протекания физиологических процессов и не забывать про три главных приема пищи — завтрак, обед и ужин.

Еду школьники должны принимать, не торопясь: прием пищи должен длиться не менее 20–30 минут, перекус — 10–15 минут. Для учащихся первой смены предлагается следующий график питания: первый завтрак — 7:00–8:00; второй завтрак — 10:30–11:00, обед — в 13:00–14:00, полдник — в 16:30–17:00, ужин — 19:00–20:00 (последний прием пищи должен быть не позже, чем за полтора часа до сна). Для учеников второй смены: завтрак — 7:00–8:00, обед — 12:00–12:30, полдник — 15:00, ужин — 20:00–20:30. Питание в определенное время помогает организму полноценно усвоить пищу и предохраняет от желудочно-кишечных заболеваний, отмечает Роспотребнадзор.

В питании необходимо учитывать и энергетическую ценность: она должна компенсировать энерготраты ребенка, но при этом и не превышать их. Так, для возраста 7–11 лет энергетическая ценность рациона должна составлять 2300 ккал, 11–14 лет — 2500 ккал, 14–18 лет — до 3000 ккал.

Рацион школьника должен быть сбалансированным и содержать все пищевые компоненты: белки, жиры, углеводы, макро- и микронутриенты. Питание должно быть разнообразным — в него должны входить молочные, мясные, рыбные, яичные блюда, овощи, фрукты, орехи и растительные масла, при этом следует избегать однотипности блюд. Предпочтительными способами приготовления еды являются запекание, варка и приготовление на пару: при щадящей кулинарной обработке сохраняются полезные вещества в продуктах. Приготовление во фритюре или жарку следует ограничить.