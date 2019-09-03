Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с пулей и угрозами

Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с пулей и угрозами

В посольство Южной Кореи в Японии, находящееся в районе Минато-ку, поступило письмо с угрозами и пулей, передает газета «Асахи симбун».

По информации источников издания, анонимное письмо было адресовано бывшему послу Кореи в Японии Исао Ли.

В послании говорится, что отправитель, у которого якобы есть огнестрельное оружие, планирует преследовать корейцев. «Корейцы, убирайтесь вон!» — цитирует газета обращение анонима. Пуля, находящаяся в конверте, предположительно, предназначена для пистолета. Корейское посольство обратилось в полицию.

25 августа стало известно, что Вооруженные силы Южной Кореи проведут двухдневные военные учения в районе островов Токто (японское название Такэсима), которые являются предметом территориального спора с Японией. Японские власти выразили протест в связи с проведением учений и потребовали от Южной Кореи их прекращения.