В Южной Корее пройдут военные учения в районе спорных с Японией островов

Вооруженные силы Южной Кореи проведут двухдневные военные учения в районе островов Токто (японское название Такэсима), которые являются предметом территориального спора с Японией. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей южнокорейских ВМС.

Отмечается, что в учениях примут участие военнослужащие морских воздушных и наземных сил, при этом численность военных не указывается.

Источник агентства пояснил, что учения проводятся с целью закрепления намерений страны по защите своих территорий в Японском море, в том числе, островов Токто. «С учетом важности и масштаба учений, они получили название «Учения по обороне территорий в Японском море», — сказал собеседник агентства.

Группа островов Токто, расположенных в Японском море между двумя странами, вошла в состав Японии в 1905 году. После окончания Второй мировой войны острова стали контролировать южнокорейцы. В Токио не признают суверенитет корейцев над ними, считая острова частью своей территории и называя это «незаконной оккупацией». В Сеуле же считают, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются территорией Южной Кореи исторически, географически и юридически.