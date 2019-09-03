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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
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СМИ сообщили о 16 погибших в результате взрыва в Кабуле

В Афганистане в результате взрыва бомбы на востоке Кабула погибли 16 человек, 119 пострадали, передает канал Tolo News со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По информации ведомства, большинство пострадавших — гражданские. Взрыв произошел в районе Green Village, где проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане.

По информации пресс-секретаря МИД Афганистана Нусрата Рахими, в теракте участвовали пять человек, которые были убиты спецназом. Полиции удалось спасти как минимум 400 иностранцев, находящихся в этом районе.

В результате происшествия загорелась заправочная станция. По данным канала, взрыв был слышен в разных частях города.

Как передает Tolo News в Twitter, местные жители окружили место происшествия. Они требуют, чтобы иностранные офисы и дома были размещены подальше от жилых районов.

Ответственность за взрыв на себя взяло запрещенное в России радикальное исламское движение «Талибан».

31 августа в афганском городе Кундузе произошел взрыв.
В результате происшествия погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения. Взрыв был произведен террористом-смертником «Талибана».

Теги: Кабул, Афганистан, взрыв, «Талибан»
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