Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане

Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане

Взрыв произошел в афганском городе Кундуз, который ранее подвергся нападению талибов. В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.

Инцидент произошел в субботу вечером. По словам исполняющего обязанности министра обороны страны Асадулла Халида, вооруженные силы отразили нападение боевиков движения «Талибан» и взяли город под свой контроль. Ответственность за взрыв на себя взяло запрещенное в России радикальное исламское движение «Талибан». Взрыв был произведен террористом-смертником. Источник телеканала подтвердил, что в числе пострадавших — глава полиции Кундуза Манзур Станекзай.

«Целью талибов было нападение на большие города, включая Кундуз. У нас была информация об этом, и мы были полностью готовы к этому», — сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Масуд Андараби. В свою очередь исполняющий обязанности министра обороны Асадулла Халид подтвердил, что атака талибов была отражена. Сейчас город находится под контролем афганских сил.

В июне талибы совершили атаку в афганской провинции Газни. В результате погибли восемь полицейских, еще семеро получили ранения.