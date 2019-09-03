Посол сообщил об интересе бизнеса США к добыче газа на Дальнем Востоке

Посол сообщил об интересе бизнеса США к добыче газа на Дальнем Востоке

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что американские бизнесмены готовы инвестировать в разработку месторождений природного газа на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

«Наблюдается интерес и к развитию бизнеса на Дальнем Востоке. Среди потенциальных отраслей для совместных проектов — добыча природного газа, пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм», — сказал он.

В частности, американцам интересны месторождения на Ямале и Сахалине, отметил посол. По его словам, за первые шесть месяцев 2019 года товарооборот между Россией и США увеличился на 14% до $13,8 млрд, несмотря на санкции.

Антонов добавил, что в последние годы также растет туристической интерес американцев к России. Посол отметил, что граждане США «не хотят верить образам, тиражируемым СМИ», а стремятся увидеть современную Россию своими глазами.