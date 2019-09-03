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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Экономика ,  
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Посол сообщил об интересе бизнеса США к добыче газа на Дальнем Востоке

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что американские бизнесмены готовы инвестировать в разработку месторождений природного газа на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

«Наблюдается интерес и к развитию бизнеса на Дальнем Востоке. Среди потенциальных отраслей для совместных проектов — добыча природного газа, пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм», — сказал он.

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Россия втрое увеличит экспорт СПГ

В частности, американцам интересны месторождения на Ямале и Сахалине, отметил посол. По его словам, за первые шесть месяцев 2019 года товарооборот между Россией и США увеличился на 14% до $13,8 млрд, несмотря на санкции.

Антонов добавил, что в последние годы также растет туристической интерес американцев к России. Посол отметил, что граждане США «не хотят верить образам, тиражируемым СМИ», а стремятся увидеть современную Россию своими глазами.

В конце августа Минэкономразвития спрогнозировало, что к 2024 году России увеличит экспорт сжиженного природного газа почти втрое. Согласно прогнозу ведомства, он достигнет 47,9 млн т. В 2018 году Россия уже опередила по США поставкам СПГ в Европу и Азию.

Теги: Дальний Восток, посол России в США, природный газ, месторождения
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