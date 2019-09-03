Посольство России осудило слова Джонсона о роли СССР в мировой войне

Посольство России в Лондоне назвало неприемлемым высказывание британского премьер-министра Бориса Джонсона о начале Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

В посольстве заявили, что удивлены заявлением Джонсона. В диппредставительстве отметили, что неприемлемо сравнивать действия СССР в Польше с «гитлеровской агрессией».

Накануне Джонсон выступил с речью в честь 80-летия с начала Второй мировой войны. Он отметил, что когда поляки защищали свою страну от нацистов, СССР начал атаковать ее с востока. По его словам, тем самым Советский Союз «заманил Польшу в ловушку между молотом фашизма и наковальней коммунизма».

В пресс-службе посольства добавили, что в исторической дискуссии нужно отметить роль британской дипломатии, которая «попустительствовала захватнической политике нацистов» и противодействовала предложениям СССР о создании эффективного альянса.