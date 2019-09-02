СМИ сообщили о краже $250 тыс. неизвестными с молотком из машины в Москве

СМИ сообщили о краже $250 тыс. неизвестными с молотком из машины в Москве

Неизвестные на автомобиле перегородили туннель на Беговой улице в Москве и похитили из другой машины сумку с деньгами. Об этом РБК сообщили в столичном главке МВД. По данным РЕН ТВ, в ней было $250 тыс. Такую же сумму называет Telegram-канал Mash.

«В Москве в районе тоннеля на Беговой неизвестные на автомашине марки «Ниссан» вынудили остановится автомобиль марки «Фольксваген», перегородив ему дорогу. Неизвестные, предположительно, молотком разбили стекла в «Фольксвагене», и открыто похитили сумку с большой суммой денег, после чего скрылись», — сказали РБК в МВД.

В московском главке МВД добавили, что размер материального ущерба устанавливается. Правоохранительные органы ведут поиски подозреваемых.

В конце августа трое неизвестных ворвались в офис банка на улице Братиславская и похитили у клиента сумку, в которой находились 140 млн руб. При этом они угрожали потерпевшему предметом, похожим на пистолет. Полиция начала поиск нападавших.