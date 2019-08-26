Шестеро в медицинских масках отняли у жителя Москвы кольцо за ₽20 тыс.

В Москве шесть мужчин в масках и с пистолетом ворвались в квартиру и отняли у хозяина ювелирное украшение — кольцо. стоимостью 20 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Сообщение об ограблении на улице Кржижановского, 34, поступило в полицию в 5:00 мск. «Установлено, что примерно в 2:30 в одну из квартир, позвонив в дверь, прошли шестеро неизвестных в медицинских масках. Угрожая заявителю предметами, похожими на пистолет и нож, похитили у него кольцо из желтого металла и скрылись. Материальный ущерб около 20 тыс. руб.», — сообщили РБК в пресс-службе главка.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). Осужденным по этой статье может грозить до 15 лет лишения свободы (при нападении организованной группой).

В марте в Москве преступник в маске и с пистолетом попытался ограбить отделение Почта Банка. Он вошел в помещение и начал требовать деньги от сотрудников. Однако это отделение не работало с наличными. Узнав это, преступник сбежал.