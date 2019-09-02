Путин заявил о планах РЖД модернизировать железные дороги в Монголии

РЖД планирует модернизировать железные дороги Монголии для развития транзитного потенциала. Об этом газете «Одрийн сонин» заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, речь идет об обновлении Улан-Баторской железной дороги, которая является «ключевой транспортной артерией страны». «Большое внимание в двустороннем диалоге уделяем дальнейшему раскрытию транзитного потенциала Монголии», — отметил глава государства.

Путин отметил, что в этом году исполнилось 70 лет межгосударственному совместному предприятию «Улан-Баторская железная дорога». «При содействии наших специалистов началось освоение земель Монголии», — сказал он.

Президент добавил, что развитие сотрудничества с Монголией является приоритетом внешней политики России в Азии. Так, в 2018 году двусторонний товарооборот увеличился почти на 21% — до $1,65 млрд, а за период январь-июнь текущего года вырос на 11,8% ($800 млн).

Путин напомнил, что российские компании занимаются поставками электроэнергии в Монголию, участвуют в техническом перевооружении ее генерирующих мощностей. «Есть интересные проекты в промышленности и сельском хозяйстве», — сказал он.