В Ярославле семь человек пострадали из-за столкновения трех маршруток

В Ярославле семь человек пострадали из-за столкновения трех маршруток

В Ярославле столкнулись три маршрутных автобуса. В результате ДТП на Московском проспекте пострадало семь человек, сообщает издание «76.ru».

Столкновение ПАЗов произошло в 17:17. Транспортные средства врезались друг в друга по очереди. По предварительной информации УМВД по Ярославской области, за медицинской помощью обратились семь человек.

На месте аварии работают ГИБДД, спасатели и медслужба.

В Подмосковье 30 августа шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика. Авария произошла на 108-м км трассы М-10 «Россия».

