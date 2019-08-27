В центре Москве произошел пожар в жилом доме

Открытое горение в жилом доме в центре Москвы удалось ликвидировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

Как отметил собеседник агентства, пожар произошел в пятикомнатной квартире по адресу Малая Дмитровка, дом 25. По предварительным данным, помещение сдается под офисы, пожар начался в одной из его комнат. Площадь возгорания, как отметили в МЧС, составила 10 кв. м. Там добавили, что пламя ушло в перекрытия между пятым и шестым этажом, но там его также сбили. По информации РЕН ТВ, на месте работали 15 пожарных расчетов.

Согласно картографическому сервису 2gis, по этому адресу располагается бывший доходный дом Г. А. Гельриха. Здание построено в 1913 году. В одной из квартир жил архитектор Ф. О. Шехтель. После 1923 года в доме поселился писатель А. Н. Толстой, который в тот период работал над романом «Петр I».

Вечером 26 августа в Москве загорелся Рождественский монастырь Цветном Бульваре. Пожарные подразделения прибыли по адресу улица Рождественка, дом 20. Как отмечали в МЧС пожар охватил кровлю двухэтажного административного здания. Информации о пострадавших не было. Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков сообщал РБК, что мог загореться сестринский корпус.