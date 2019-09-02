СК начал проверку смерти организатора концертов филармонического оркестра

Следователи проводят проверку после смерти в Москве пианиста и организатора концертов Национального филармонического оркестра Никиты Куклина. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

«Будет произведено вскрытие. Подробности будут известны немного позднее», — отметила она.

Днем ранее, 1 сентября, стало известно о смерти Куклина. Ему было 33 года. По данным телеканала РЕН ТВ, на его теле нашли следы побоев, а в тот вечер он отдыхал в квартире на востоке Москвы с друзьями, где компания пила алкогольные напитки. «Московский комсомолец» со ссылкой на неназванные источники добавляет, что Куклин сильно выпил и стал бросаться вещами, а его друзья пытались его успокоить, а потом — противодействовать ему силой. Прибывшие на место врачи констатировали смерть пианиста. Издание отмечает, что по подозрению в причастности к смерти уже задержали сотрудника филармонии и его знакомого. Официального подтверждения этим данным нет.

«По этой ситуации мы комментариев не даем», — сказали РБК в администрации Национального филармонического оркестра России.