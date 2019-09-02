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НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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МВД проверит следователей после жалобы футболистов по делу о хищении

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил провести служебную проверку в отношении должностных лиц, осуществлявших расследование уголовного дела по факту хищения у вкладчиков банка «Замоскворецкий». Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

В ходе проверки будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы, в том числе публикации в СМИ. В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности.

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Как ранее писал «Коммерсантъ», главный тренер столичного ФК «Динамо» Дмитрий Хохлов и трое бывших футболистов российской сборной, пострадавшие при банкротстве банка «Замоскворецкий», подали в суд иск к МВД по поводу бездействия следователей. Хохлов требует выплаты ему 28,7 млн руб. в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей, расследовавших хищение средств вкладчиков банка, а указанная сумма — эквивалент $905 тыс., которые тренер хранил в обанкротившемся банке. Компенсаций от МВД будут добиваться еще один тренер «Динамо» Юрий Никифоров, а также экс-игроки сборной Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма их требований — 124 млн руб.

Теги: ГУ МВД, Владимир Колокольцев
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