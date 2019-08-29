Теневого банкира в Москве осудили за кражу у вкладчиков ₽37 млрд

У владельцев нескольких банков арестовали элитные автомобили, коллекцию дорогих часов, яхту и объекты недвижимости

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

В Москве огласили приговоры в отношении целой группы, проходившей по делу о хищении 37 млрд рублей у вкладчиков девяти банков. Максимальный приговор Замоскворецкий суд вынес Магомеду Мухиеву, который в результате получил 11 лет лишения свободы за особо крупное мошенничество и растраты, сообщает газета «Коммерсантъ».

Среди фигурантов дела была также бухгалтер Анталбанка Ирина Иванова, которой дали четыре года общего режима. Однако за решетку она не отправится, поскольку отбыла срок, находясь под домашним арестом во время следствия.

По данным издания именно Анталбанк был центром преступной схемы, расследовать которую начали в 2015 году. Девять банков собирали деньги вкладчиков под большие проценты. После этого деньги переходили из одной кредитной организации в другую, а в итоге оказывались в Анталбанке, откуда уходили в том числе на счета подконтрольных компаний. В результате только из одного лишь Анталбанка исчезли 14 млрд руб.

В 2015 году у всех девяти банков были отобраны лицензии, а Мухиев, который считался их теневым владельцем, был задержан при попытке вылететь на частном самолете в Вену. Как сообщает агентство ТАСС, уже после этого начался арест имущества фигурантов дела на общую сумму в 1 млрд рублей. Арестовать удалось в том числе и яхту, находившуюся на Британских Виргинских островах, автомобили Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, дорогую коллецию наручных часов.

«Коммерсантъ» отмечает, что сторона обвинения требовала посадить Мухиева на 15 лет, однако в итоге с бывшего банкира была снята статья об организации преступного сообщества.