Синоптики пообещали летнюю погоду в Москве в начале сентября

Летняя погода придет в Москву в первую неделю сентября. Об этом заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Первого сентября нас ожидает потепление до 24–25 градусов [выше нуля]», — уточнил он. Вильфанд добавил, что в понедельник, 2 сентября, ночью будет до 13–14 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. Осадков в этот день не ожидается.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра отметил, что во второй половине текущей недели москвичей ожидает небольшое похолодание, особенно выраженное в ночные часы.

Так, в ночь на 29 августа жителей столицы ждет «некомфортная ночная температура в диапазоне от 2 до 7 градусов тепла, а в пониженных местах рельефа возможны даже нулевые отметки».