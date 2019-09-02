В Новосинеглазово объяснили исполнении песни о рюмке водки на 1 сентября

Депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов опроверг информацию о выборе песни «Рюмка водки на столе» для репертуара концерта для школьников в честь Дня знаний в поселке Новосинеглазово.

Паутов сообщил РБК, что концерт был организован в честь открытия в поселке отреставрированного Дома культуры и не имеет отношения к началу учебного года.

«Концерт в честь Дома культуры в Новосинеглазово проходил вчера — 1 сентября — в моем родном поселке и никак не связан с началом учебного года. Это уже в СМИ все перемешалось в кучу», — сообщил РБК депутат. По словам Паутова, концерт был устроен для всех, а песни Григория Лепса и группы «Ленинград» под конец праздника попросили исполнить взрослые жители поселка.

«Для новосинеглазовцев этот клуб — грандиозное событие. Вот и пришли на праздничный концерт стар и млад», — добавил депутат, отметив, что репертуар группы был «совершенно безобидным».

Ранее СМИ сообщили, что на концерте для школьников в честь Дня знаний в челябинском поселке Новосинеглазово исполняли песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой». Видеозапись с мероприятия была опубликована на канале поселка в YouTube.