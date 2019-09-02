Стрелявшего с балкона в Красногорске задержала полиция

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе с балкона многоэтажного дома в подмосковном Красногорске, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья задержали мужчину 1974 года рождения по адресу бульвар Космонавтов, 5.

«2 сентября местный житель, находясь на балконе произвел выстрел из неустановленного оружия. В результате произошедшего пострадавших нет. Полицию вызвали местные жители. Сейчас подозреваемый задержан и находится в полиции для дачи показаний. Проводится проверка. Куда произвел выстрел мужчина, пока неизвестно», — заявили в полиции.

Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен. Как отметили в отделении, «за подобное правонарушение предполагается, как минимум, статья административного кодекса».

В Санкт-Петербурге 28 августа полицейские задержали мужчину, выстрелившего из ружья на детской площадке. Позже сотрудники полиции провели обыск в квартире задержанного, где обнаружили и изъяли 150 патронов различного калибра, обрез ружья и снаряженный магазин к оружию.