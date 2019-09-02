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НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
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В Шереметьево ограничили движение на подъезде к терминалу В

В аэропорту Шереметьево на подъезде к терминалу B временно ограничили движение автотранспорта. Об этом предупредила пресс-служба воздушной гавани в Twitter.

По данным пресс-службы, в районе Сходни в 09:00 произошло столкновение автомобилей, в результате чего пришлось приостановить движение.

Добраться до терминала В можно через южный терминальный комплекс и межтерминальный подземный переход.

В июне участок дороги в районе Шереметьево и стоянку самолетов в самом аэропорту подтопило из-за продолжительных дождей. Движение транспорта восстановили лишь на следующий день.

Теги: ограничение движения, подъезд, терминал, Шереметьево
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